Henryk Gołębiewski, aktor z kultowych seriali, poznaje Toruń. Wkrótce zagra w kręconym tu filmie. Co mówi o swojej roli?

Poldek i Cegiełka z legendarnych seriali. Teraz zagra w "Taksówkarzu"

- Podoba mi się historia taksówkarza, może fajnie pokazać tę postać. Szczegóły będziemy oczywiście jeszcze dogrywać: to, jak to widzi reżyser i jak ja to widzę

Henryk Gołębiewski to aktor charakterystyczny. Jest rozpoznawany na ulicach. Głównie przez tych, dla których seriale z lat 70. są kultowymi. W Toruniu aktor został rozpoznany choćby przed hotelem, w którym nocował i na postoju taksówek na placu Teatralnym. Tu już wkrótce będą powstawać sceny do "Taksówkarza".

Henryk Gołębiewski i reżyser "Taksówkarza" Ryszard Kruk Agnieszka Bielecka

- Co do mojej kariery aktorskiej, to miałem szczęście, że przy moim podwórku w Warszawie z czasów dzieciństwa mieszkał reżyser Janusz Nasfeter. Widział z balkonu, jak rozrabiamy. Wziął nas na próbne zdjęcia, potem przeszedłem przez eliminacje, bo w tamtych czasach nie było castingów. Tak trafiłem do jego kolorowego filmu "Abel, Twój brat". Włosy w nim miałem przefarbowane na rudo. Wtedy jeszcze sepleniłem. Potem trzech chłopaków z filmu "Abel Twój brat" reżyser Stanisław Jędryka wziął do serialu "Wakacje z duchami". Z Filipem Łobodzińskim, też grającym w "Ablu", trafiliśmy do "Podróży za jeden uśmiech". U reżysera Jędryki graliśmy przez całe wakacje, szkoły nie zawalaliśmy. Jeśli zdjęcia z kolidowały ze szkołą, to dostawaliśmy korepetytora. Fajne to były czasy -wspomina Henryk Gołębiewski.