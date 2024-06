Tyle zarobicie już wkrótce! Wzrost minimalnego wynagrodzenia od lipca i stycznia przyszłego roku!

Do kiedy rząd musi przedstawić minimalną pensję na 2025 rok?

Przepisy prawa jasno mówią o tym, że Rada Ministrów musi do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję tego, ile ma wynieść płaca minimalna na kolejny rok. W praktyce ostateczne rozporządzenie może być przyjęte we wrześniu - jednak wrześniowa kwota NIE MOŻE być niższa niż tak, którą Rada Ministrów przedstawi RDS! To też oznacza, że już wkrótce poznamy, ile minimalnie wyniesie podwyżka na 2025 roku.