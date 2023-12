Baj Pomorski rozświetlił się w czwartkowy wieczór. Tradycyjnie odbyły się jasełka Fundacji Światło

Jasełka Fundacji Światło po raz szesnasty

Fundacja Światło każdego dnia niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują. Dzięki ich działalności wiele osób przebywających w śpiączce lub zmagającymi się z najróżniejszymi przypadłościami tuż po przebudzeniu ma możliwość poprawy swojego zdrowia. Dbają o to, by ich podopieczni mieli stałą opiekę, a także dają nadzieję ich rodzinom. Podtrzymują wiarę i ją umacniają, a tradycyjne już Jasełka ze Światłem są tylko tego utwierdzeniem.

Już po raz szesnasty na deskach Baju Pomorskiego zostały zorganizowane jasełka. Tegoroczne hasło to „Z Kopernikiem do Betlejem”. Dzięki wolontariuszom z Toruńskiej Grupy Teatralnej Effata, czyli ponad 30 osobom, które na co dzień pełnią wiele funkcji, możliwe było danie ogromnej radości wszystkim zgromadzonym. Reżyserią jasełek zajęła się Teresa Stępień-Nowicka, o oprawę muzyczną zadbał Leszek Miliński, a o nagłośnienie i oświetlenie zatroszczył się Wojtek „Ula” Ulatowski.