Toruń. Na Bulwarze Filadelfijskim kolejne zniszczenia. Tym razem na taras wjechał autokar

Coś z tym trzeba będzie faktycznie zrobić, bo to już drugi przypadek, w którym pojazd (wcześniej był to radiowóz) wjechał na drewniana część Bulwaru i ją uszkodził.

- Też nie wiem, jak mogło do tego dojść - przyznaje Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta. - Przecież najpierw ten autokar musiał przejechać trzymetrowy pas ścieżki pieszo - rowerowej. Pewnie nawracał. Nie powinien tam w ogóle się znaleźć, bo na Bulwar mogą wjechać pojazdy do trzech i pół tony. Ustawimy nowe znaki, bo takie mamy zalecenia i zastanowimy się, co z tym zrobić dalej, czy zastosować jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Na razie musimy naprawić ten taras. Potrwa to około tygodnia, zamówione są podzespoły i deski, których nie ma tak "od ręki". Koszty pokryje ubezpieczyciel sprawcy. Wciąż też czekamy na szybę od balustrady, którą uszkodził jakiś wandal.