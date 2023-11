Baza Rodzin Szlachetnej Paczki otwarta. Jak można pomóc?

12 rodzin czeka na pomoc

W jaki sposób można pomóc? To bardzo proste

Po wysłaniu formularza wolontariusze kontaktują się z chętnymi do pomocy. Warto zaznaczyć, że nie trzeba robić tego samodzielnie. Paczkę można utworzyć ze znajomymi, rodziną bądź współpracownikami. W województwie kujawsko-pomorskim darczyńców wciąż brakuje w powiatach aleksandrowskim, lipnowskim, tucholskim, sępoleńskim, gminie Brześć Kujawski oraz Więcbork, a także we Włocławku i okolicach. Szlachetna Paczka zachęca do pomocy i czeka na darczyńców.

Poznaj ciekawe grupy lokalne na Facebooku: