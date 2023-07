Będzie jeszcze wyższy zasiłek dla bezrobotnych 2023! Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych netto?

Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku

Ile zasiłku otrzymuje bezrobotny?

Podane wyżej kwoty nie dotyczą wszystkich osób na zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli mamy mniej niż 5 lat stażu pracy, otrzymamy zaledwie 80 procent zasiłku. Oznacza to 1193,52 zł przez pierwsze trzy miesiące, a potem 937,28 zł. Z kolei bezrobotny pracujący już co najmniej 20 lat ma prawo do zasiłku wynoszącego 120 procent podstawy świadczenia. Jest to kolejno 1790,28 zł przez pierwsze trzy miesiące pobierania środków oraz 1405,92 zł w późniejszym okresie.