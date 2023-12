Będzie niższa waloryzacja emerytur niż zakładano! Zobacz nowe wyliczenia

Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

GUS informuje o niższej inflacji!

Już w piątek 13 października GUS potwierdził wstępne dane za wrzesień. Według Głównego Urzędu Statystycznego inflacja wyniosła wtedy 8,2%. W styczniu wynosiła 17,2%, co oznacza, że teraz była ona ponad dwa razy niższa. Jest więc szansa na to, że drożyzna przestanie aż tak nam doskwierać. A co to będzie oznaczało dla emerytów czekających na waloryzację?

Coraz niższa inflacja - jak wpłynie na waloryzację emerytur?

Niższa inflacja jest spowodowana m.in. niższymi cenami na stacjach paliw. Jeśli się utrzymają, do końca roku inflacja może sukcesywnie maleć. Oprócz tego na 8,2% inflacji we wrześniu wpłynęła również obniżka cen prądu. To oznacza, że ceny ogólnie rosną wolniej niż pierwotnie zakładano. Według obecnych przewidywać inflacja średnioroczna ma wynieść 11,9%, nie zaś 12,3%. To jest istotne, gdyż realnie wpływa to na to, ile wyniesie waloryzacja rent emerytur. Ta jest bowiem skorelowana ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji, czyli tzw. prognozą centralną. W projekcie budżetu na 2024 rok rząd założył, że ta wyniesie 12,3%.

Niższa waloryzacja emerytur 2024

O ile ostatecznie wzrosną emerytury w 2024 roku? Wciąż są to spekulacje, gdyż wiele będzie zależało od inflacji w październiku, listopadzie i grudniu oraz tego co zaplanuje nowa władza. Już teraz jednak tendencja sugeruje, że będą to kwoty niższe niż zakładano. Jeśli faktycznie inflacja śródroczna wyniesie 11,9%, emerytów czekają następujące wzrosty emerytur. Wyliczenia prezentujemy w galerii poniżej!