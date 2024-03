Toruń. Śniadania wielkanocne dla samotnych. Gdzie zostaną zorganizowane i jak można pomóc?

Zbliża się Wielkanoc. Toruńscy jezuici oraz Centrum Dialogu organizują śniadania świąteczne dla samotnych. Ruszyły zbiórki najpotrzebniejszych artykułów oraz zapisy.

Śniadania wielkanocne dla samotnych

Samotność dotyka wiele osób w naszym mieście. Przy okazji świąt Bożego Narodzenia w Toruniu organizowane są różne wigilie – dla samotnych czy bezdomnych. W tym roku zostaną zorganizowane także dwa śniadania wielkanocne dla samotnych, by nikt nie musiał w świąteczny czas sam siedzieć przy stole. Już ruszyły zbiórki ozdób wielkanocnych na stół oraz rzeczy do udekorowania sal, by podnieść świąteczną atmosferę. Poszukiwani są także wolontariusze chcący wspomóc organizację tych wydarzeń.

Śniadanie w Centrum Dialogu

Toruńskie Centrum Dialogu, działające przy placu Frelichowskiego 1, organizuje śniadanie dla osób samotnych w Bibliotece Diecezjalnej w Toruniu. Odbędzie się ono 31 marca. Diecezja toruńska zaprasza do zapisów wszystkich tych, którzy nie chcą zjadać świątecznego posiłku w samotności. Zapisy trwają do 25 marca. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 661 520 766. Pod ten numer mogą dzwonić także wolontariusze chcący wspomóc organizację tego wydarzenia, np. pomóc w dekorowaniu sali czy w nakryciu stołów. Do Centrum Dialogu można oddać także dekoracje świąteczne.

Śniadanie u jezuitów

Pierwsze śniadanie wielkanocne organizują także toruńscy jezuici z kościoła akademickiego pw. św. Ducha. Odbędzie się ono 31 marca przy duszpasterstwie. Zapisy oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod numerem telefonu: 661 126 006. Zapisy trwają do 25 marca.Wolontariat jezuicki przy tej okazji zbiera także wszelkie ozdoby na stół oraz dekoracje świąteczne. Można dostarczać je do zakrystii parafii w okolicy nabożeństw. Trwa także zbiórka artykułów spożywczych i drogeryjnych na paczki świąteczne dla ubogich rodzin. Podarunki można również przekazać do zakrystii duszpasterstwa akademickiego.

