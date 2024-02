Bez niespodzianki. Jest kandydat PiS na prezydenta Torunia, są kandydaci do Rady Miasta i sejmiku województwa

Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Torunia oraz do Rady Miasta Torunia i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w kwietniowych wyborach samorządowych zostali przedstawieni podczas prezentacji w Centrum Innowacyjnej Edukacji w Młynach Richtera w czwartek 29 lutego.

- Można powiedzieć, używając metafory piłkarskiej, że po wyborach 15 października jest 1:0 dla nich, ale rozgrywka trwa - mówił Krzysztof Szczucki, poseł PiS z okręgu toruńskiego. - Jestem przekonany, że ostatecznie zwyciężymy i po kolejnych wyborach będzie 2:1 dla nas. Mamy silną drużynę, będziemy ciężko pracować, by w końcu wygrać w województwie kujawsko-pomorskim. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki regionu i miasta, ale nie staje się do zawodów nie wierząc w zwycięstwo.

W czwartek 29 lutego rozpoczęły się rolnicze blokady w całym kraju. Potrwają dwa dni. O ile nie dojdzie do przełomu, kolejne protesty zaplanowano na 6 marca.

Adrian Mól urodził się 9 sierpnia 1988 roku w Limanowej koło Nowego Sącza. Z Toruniem jest związany od 2007 roku. Skończył studia dziennikarskie i politologiczne w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (obecnie Akademia Kultury Społecznej i Medialnej). Był przewodniczącym Samorządu Studenckiego, działał w studenckim teatrze, śpiewał w chórze akademickim. Po studiach pracował jako nauczyciel akademicki w WSKSiM. Był dziennikarzem i reporterem TV Trwam. Należy do PiS. Od 2018 roku był radnym miejskim z okręgu obejmującego Bydgoskie Przedmieście i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Torunia. Od stycznia 2022 roku jest wiceprezydentem Torunia.

W trzecich kolejnych wyborach na prezydenta Torunia PiS wystawia urzędującego zastępcę prezydenta miasta, który będzie w nich rywalizował ze swoim szefem, prezydentem Michałem Zaleskim. W roku 2014 i 2018 był to Zbigniew Rasielewski. Uzyskał on - odpowiednio - około 9-procentowe poparcie (przy nieco ponad 70-procentowym poparciu dla prezydenta Zaleskiego) i 8,5-procentowe (przy 55,4-procentowym prezydenta). Przegrywał więc zdecydowanie.

- Stało się: zostałem kandydatem na prezydenta Torunia. Obiecuję, że nie zawiodę, będę gryzł trawę, by uzyskać jak najlepszy wynik - stwierdził Adrian Mól.

Adrian Mól przedstawił program PiS w wyborach na prezydenta i do Rady Miasta. Jest to "Piątka dla Torunia". Składają się na nią:

Klienci odpływają do galerii, handel opłaca się coraz mniej - to najczęstsze żale kupców z polskich targowisk. Tym razem sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na "Manhattanie" na Rubinkowie. Okazuje…

Wybory 2024. Oto kandydaci PiS-u do Rady Miasta Torunia

PiS przedstawił także kandydatów do Rady Miasta Torunia. Co ciekawe, w żadnym z czterech okręgów nie obsadził nimi wszystkich dostępnych miejsc. Liderami list są między innymi Adrian Mól oraz szef PiS-u w Toruniu i radny miejski Michał Jakubaszek. Oto zestawy kandydatów PiS-u:

Wybory 2024. Oto kandydaci PiS-u do sejmiku województwa z okręgu z Toruniem

PiS przedstawił też kandydatów w wyborach do sejmiku w okręgu obejmującym Toruń oraz powiaty toruński i chełmiński. Są to:

Przemysław Przybylski Maria Mazurkiewicz Piotr Mittelstaedt Hieronim Iwiński Małgorzata Marek Maria Rostek Aniela Hebel-Szmak

Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Torunia i do Rady Miasta odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Wówczas torunianie będą też głosować na kandydatów do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Na niedzielę 21 kwietnia zaplanowano drugą turę wyborów prezydenckich - dojdzie do niej, jeśli w pierwszej żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.