Kujawsko-Pomorskie. Rolnicy do piątku blokują drogi. Sprawdziliśmy na miejscu, jaka jest sytuacja

Rolnicy podkreślają, że będą konsekwentni w swoich protestach.

- Zielony ład to ładne hasło, ale trzeba zastanowić się, co się za nim kryje. Cały towar z Ukrainy jest produkowany bez żadnych certyfikatów, żadnych norm, a od nas się ich wymaga. Dziwne, że zachód Europy pozwala sobie na wpuszczanie czegoś takiego. A potem to wszystko wraca do Polski, na nasze stoły. Do tej pory premier nas lekceważył, podobno dzisiaj ma być jakieś spotkanie. Minister mówi to, co mówi i nie robi nic. Kołodziejczak coś obiecuje i też nie robi nic.