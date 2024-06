Jesteś bezpieczny? Teraz możesz "Zastrzec PESEL"! Tak uchronisz się przed oszustwem! Gdzie możesz zastrzec numer PESEL? [WIDEO] redpp

Nie ma żadnej wątpliwości, że regularnie wzrasta liczba osób, które padły ofiarą oszustwa wykorzystującego nasze dane osobowe - to już nie tylko oszustwo na wnuczka. Wśród nich niezwykle często wynika to z uzyskania dostępu do numeru PESEL. Jednak dbając o Twój bezpieczny PESEL, możesz zyskać pewność, że nawet jeśli wyciekną te wrażliwe dane, nie padniesz ofiarą oszustwa PESEL. Możesz to zrobić, jeśli uruchomisz proces zastrzegania tego numeru. Co istotne wraz z początkiem czerwca dochodzi do istotnej zmiany i obowiązku związanego z tym zastrzeganiem!