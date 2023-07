Biedronka przy Szosie Chełmińskiej już otwarta. Duży ruch w toruńskim handlu

Jerónimo Martins, właściciel sieci Biedronka, postanowił wykorzystać okres zamknięcia Szosy Chełmińskiej, kiedy i tak obroty zapewne drastycznie by spadły, do gruntownego remontu sklepu. Prace przebiegały ekspresowo, obecnie mieszkańcy Chełmińskiego Przedmieścia mogą już robić zakupy w komfortowych warunkach - w odnowionym sklepie, z możliwością dojazdu.

W Toruniu powstanie dziesiąty Lidl

Przy ul. Grudziądzkiej, na gruntach położonych w pobliżu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia i biurowca G132 powstanie dziesiąty w Toruniu sklep sieci Lidl. Nieznana jest na razie data otwarcia dyskontu. Są zjazd z Grudziądzkiej i wyjazd, ale na razie budowa się nie rozpoczęła. Wiadomo za to, że sieć Lidl posiada w Polsce ok. 800 sklepów i rocznie uruchamia kilkadziesiąt nowych.

Rozbudowane Nowe Bielawy w Toruniu

Na początku czerwca zakończyła się rozbudowa centrum handlowego Nowe Bielawy w Toruniu. Do użytku oddano drugi park handlowy. Nowoczesny obiekt, który powstał w zaledwie dziewięć miesięcy, pomieścił trzy sklepy wielkopowierzchniowe – Sinsay (marka odzieżowa), Maxi Zoo (zoologiczny) i Action (holenderska sieć sklepów non-food). Nowe Bielawy urosły i to znacznie. Mające 25 tys. m kw. i 70 najemców centrum handlowe zyskało tym samym kolejny park handlowy. Pierwszy tego typu obiekt, w którym znalazły się sklepy TEDi, Neonet i Komfort, oddano do użytku w listopadzie 2022 roku.