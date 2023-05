Biegowy weekend w Toruniu. Zawodnicy będą rywalizować na dwóch mostach

Obejrzyj: Co jest hitem szkolnych wycieczek po Toruniu?

Cykl "Toruńskie 5" po raz pierwszy odbywał się w ubiegłym roku. Zawody szybko zyskały popularność wśród sportowców, którzy chwalili przede wszystkim bardzo szybką trasę, na której nierzadko padały ich rekordy życiowe. Nic więc dziwnego, że po zimowej przerwie odbędzie się druga edycja rozgrywek, na którą łącznie złoży się pięć biegów, w tym najbliższy, zaplanowany już na sobotę, 27 maja, na godzinę 19.

Uczestnicy wystartują w Dolinie Marzeń, skąd pobiegną przez most im. Józefa Piłsudskiego i dalej, już na lewym brzegu Wisły, ulicą Nieszawską, gdzie w pewnym momencie zawrócą i tą samą trasą wrócą w kierunku miejsca startu - właśnie tam będzie na nich czekała także meta. Łączny dystans to tytułowe 5 km. Ci, którzy do tej pory nie przesłali zgłoszenia, będą mogli zapisać się bezpośrednio przed startem, w biurze zawodów w Przystani Toruń.