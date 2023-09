Bieżące i przyszłe remonty w toruńskich szkołach. Jak postępują prace i na kiedy planowane są kolejne?

Remont sali gimnastycznej w ZSMEiE

Jeszcze we wrześniu do użytku uczniów trafić ma sala gimnastyczna w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrotechnicznych przy ul. św. Józefa. Podczas remontu został odnowiony łącznik między salą a szkołą, a także odrestaurowano dużą salę gimnastyczną. Pojawiła się m.in. nowa podłoga i nowe oświetlenie. Zainwestowano także w sprzęt, czyli kosze, tablice czy drabinki. Remont objął także salę treningową, w której pojawiła się nowa podłoga oraz nowe oświetlenie.

Elektrownia atomowa we Włocławku. Kolejny etap przygotowania do inwestycji

Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 11

Szkoła podstawowa przy ul. Strzałowej

Budowa szkoły podstawowej przy ul. Strzałowej to obecnie największa inwestycja oświatowa w Toruniu. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, we wrześniu 2024 roku szkoła zostanie oddana do użytku nauczycieli i uczniów. Budowa rozpoczęła się na przełomie 2022 i 2023 roku. Na zlecenie UM szkołę wznosi firma Strabag. Budynek szkoły, części przedszkolnej i książnicy będzie swoim układem przypominał kształt litery C. Na wewnętrznym dziedzińcu powstaną place zabaw. Nie zabraknie także boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal i terenów zielonych. Obiekty zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W szkole powstaną klasy integracyjne. W późniejszym czasie szkoła ma zyskać także baseny. Koszt budowy wynosi 76,8 mln zł.