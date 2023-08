Śmierć pacjentów hematologii w Toruniu. Drugie śledztwo też umorzone! Szpital miejski przy ul. Batorego bez winy

Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła drugie śledztwo w sprawie zgonów pacjentów hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Uznała, że podczas epidemii koronawirusa lecznica nie dopuściła się zaniedbań, które naraziły życie chorych, a także nie sprowadziła niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób.

Zobacz wideo: Kleszcze wciąż aktywne. Jak się przed nimi chronić?

Epidemia rozwijała się praktycznie na całym świecie, a toruński szpital w ramach swoich ograniczonych możliwości robił, co mógł dla zachowania prawidłowości leczenia. Ognisko koronawirusa w lecznicy nie sprowadzało zagrożenia dla miasta, powiatu, regionu - do takich wniosków doszła Prokuratura Regionalna w Gdańsku, umarzając ponowione śledztwo. - Formułowane pod adresem kierownictwa i personelu medycznego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu zarzuty uznać należy za całkowicie nieuprawnione. Z tego punktu widzenia nie dziwi prezentowane zwłaszcza w zeznaniach przesłuchanych lekarzy Oddziału Hematologii rozgoryczenie z powodu zaistniałego śledztwa, a tym bardziej publikacji prasowej, która je spowodowała (na portalu Onte.pl) - czytamy w uzasadnieniu umorzenia śledztwa.

Wspomniana publikacja na portalu Onet.pl oraz skargi rodzin zmarłych pacjentów były przyczynkiem do wszczęcia śledztwa. W jego ramach speckomórka ds. badania błędów medycznych w Gdańsku dwukrotnie badała, czy toruński szpital nie naraził życia i zdrowia pacjentów hematologii. W sierpniu br. po raz drugi sprawę umorzyła. Przypomnijmy, że pierwsze umorzenie zaskarżyły rodziny i decyzją Sądu Okręgowego w Toruniu śledztwo ponowione.

O co chodziło w sprawie? O ognisko koronawirusa w szpitalu i zgony pacjentów

Na oddziale hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego w Toruniu w marcu 2020 roku odkryto największe w mieście i województwie ognisko koronawirusa. Gdy w kraju zakażonych było 256 osób, a w regionie 76 osób, to tylko w tym szpitalu - ponad 50! Chodzi o okres od końca marca do początku kwietnia 2020 roku.

Zakażony był zarówno personel, jak i pacjenci - przede wszystkim ciężko chorzy z Oddziału Hematologii. Spośród nich 9 zmarło. 2 kolejne zgony dotyczyły pacjentów Centrum Dializ na terenie lecznicy. Niektórzy zarazili krewnych (syna, męża), którzy również zmarli.

Ze wspomnianego artykułu na portalu Onet.pl oraz zeznań niektórych krewnych pacjentów wynikało, że miejska lecznica nie była odpowiednio przygotowana na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Szwankować miały procedury sanitarne, zaniedbań w tym zakresie miał dopuszczać się sam personel; brakować miało stosownego sprzętu i sanitarnych zabezpieczeń, miano nie przestrzegać zakazu odwiedzin itd. Rodziny zmarłych wynajęły prawników, które reprezentowały ich interes w trakcie prokuratorskich dochodzeń.

Drugie śledztwo też umorzone. Oto najważniejsze wnioski prokuratora

W ponowionym po skardze rodzin pacjentów śledztwie Prokuratura Regionalna w Gdańsku, zgodnie z zaleceniem sądu, przesłuchała szereg świadków. Niektórych ponownie, innych po raz pierwszy. Zeznania składali między innymi: Małgorzata Całbecka, wojewódzki konsultant ds. hematologii, Andrzej Przybysz, były już wicedyrektor szpitala miejskiego oraz medycy.

W tym ponowionym śledztwie też dopiero powołano biegłego epidemiologa, któremu do analizy oddano cały zebrany materiał dowodowy. "Lek med. Wojciech Grzywiński, epidemiolog, stwierdził, że w jego ocenie nie widać przesłanek, na podstawie których można byłoby uznać, że w wyniku powstania ogniska zakażeń w pozwanym szpitalu doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu ludzi albo dla mienia w wielkich rozmiarach. Biegły stwierdził, że podejmując próbę oceny zagrożenia spowodowanego wymienionym zjawiskiem epidemiologicznym trzeba zauważyć, że do powstania ogniska zakażeń koronawirusem w pozwanym szpitalu doszło w specyficznych okolicznościach, bowiem w warunkach rozprzestrzeniającej się na obszarze Polski epidemii koronawirusa SARS-Covid-2, która już wówczas była częścią światowej pandemii, uznanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Trudno więc mówić o sprowadzeniu niebezpieczeństwa, skoro tego rodzaju niebezpieczeństwo zostało już sprowadzone na obszar naszego kraju i przyjęło postać epidemii" - czytamy w uzasadnieniu umorzenia.

Uzasadnienie umorzenie liczy sobie 190 stron. Najistotniejsze wnioski, do jakich doszedł prokurator, są następujące. Po pierwsze, o sprowadzeniu niebezpieczeństwa szerzenia się choroby zakaźnej, co stanowi konieczne znamię przestępstwa z art.165 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego można by mówić wtedy, gdyby administracja i personel szpitalny nie podjęli żadnych działań, podjęli działania pozbawione sensu lub wręcz antyskuteczne, albo nie podjęli działań wyraźnie nakazanych przepisami prawa. "Żadna z tych sytuacji nie zaistniała" - zaznacza prokurator. Po drugie, opinia biegłego z zakresu epidemiologii wykluczyła zaniedbania ze strony osób odpowiedzialnych za wdrożenie i nadzór nad działaniami antyepidemicznymi w szpitalu oraz w znajdującym się na jego terenie Ośrodku Dializ Nr 58. Po trzecie, liczne zeznania świadków, pacjentów i ich rodzin mających długotrwały kontakt z Oddziałem Hematologii szpitala w lutym, a przede wszystkim w marcu 2020 roku, "wskazują zgodnie na zachowywanie rozległych procedur antyepidemicznych".

Po czwarte wreszcie, do końca marca 2020 roku nie było jakichkolwiek skarg na funkcjonowanie szpitala, kierowanych do kierownictwa samej lecznicy, jak i do właściwych organów (Sanepidu, Urzędu Wojewódzkiego, prokuratury), a dotyczących zabezpieczeń antyepidemicznych. "Co wskazuje, że nie występowały tam żadne istotne problemy w tym zakresie, a co najwyżej pojedyncze uchybienia w sferze zachowań nieustalonych osób z personelu lub pacjentów, co jest nie do uniknięcia przy tej skali problemu" - zaznacza prokurator. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu

Co dalej? Rodziny zmarłych mają prawo skarżyć się do Prokuratury Krajowej

- Na to postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje stronom (podejrzanemu i pokrzywdzonemu) zażalenie tylko do prokuratora nadrzędnego, to jest do Prokuratora Krajowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Rodziny pacjentów jeszcze rozważają, czy skorzystać z tego prawa - mówi "Nowościom" adwokat Jan Olszak, pełnomocnik części pokrzywdzonych.

Do sprawy wrócimy. WAŻNE. Z uzasadnienia umorzenia: "Zakażenie mogło być dziełem czystego przypadku" "Zaistniałe fakty śmierci w kwietniu i maju 2020 r. pacjentów leczonych w marcu 2020 r. na Oddziale Hematologii, względnie na terenie Szpitala, nie miały żadnego konkretnego, podlegającego udowodnieniu związku z sytuacją dotyczącą zabezpieczeń i procedur antyepidemicznych w Szpitalu, poza tymi, że doszło do ujawnienia zakażenia części pacjentów, niemal wyłącznie stacjonarnego fragmentu Oddziału Hematologii oraz trojga pacjentów Ośrodka Dializ Nr 58" - czytamy w uzasadnieniu umorzenia. "Nie wiadomo, co było przyczyną tych zakażeń, którędy koronawirus przeniknął tam, ani nie sposób ustalić, by wyniknęło to z niedociągnięć organizacyjnych, bądź konkretnego zaniedbania indywidualnego. Łatwość, szybkość i trwałość możliwości propagacji koronawirusa — powszechnie już znana — potwierdzona w śledztwie informacjami od specjalistów, w trym ekspertyzą, wskazuje, że zakażenie mogło być dziełem czystego przypadku" - zaznacza w umorzeniu prokurator.