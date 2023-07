Biwakowanie, warsztaty i muzyka na żywo, czyli Barbarka zaprasza

Letnia Szkoła na toruńskiej Barbarce zaprasza na kolejne atrakcje. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Rozpoczęły się badania archeologiczne na toruńskim bulwarze

Rodzinne biwakowanie na Leśnej Polanie

22 i 23 lipca Szkoła zaprasza na rodzinne biwakowanie. Koszt to 50 zł za osobę dorosłej, 30 zł za pierwsze dziecko i 10 zł za każde kolejne. Zapisy przyjmowane są w biurze Szkoły, tel. 56 657 60 85. - Spotykamy się 22 lipca o godzinie 16 w ogródku za budynkiem Gościńca na Barbarce - mówi Martyna Tomczyk ze Szkoły Leśnej na Barbarce. - Około 17 rozpoczynamy warsztaty przyrodnicze dla dzieci z opiekunami, później w planach jest m. in. wieczorne ognisko. Biwak kończymy rano po śniadaniu. Sprzęt na polance będzie można zostawić do godziny 15. W tym czasie można wybrać się na przykład do Parku Linowego, Barbarkowego Mini Parku Rozrywki, do Leśnej Chatki lub sklepiku w Leśniczówce na kawę i lody, wypożyczyć rowery na przejażdżkę po okolicznych szlakach albo korzystać z innych uroków Leśnej Osady.

Co trzeba ze sobą zabrać? Namiot, maty lub materac, śpiwory lub koce (sprzęt do spania), latarkę (czołówkę) i prowiant na ognisko oraz na śniadanie, a do tego kubek lub bidon.

Warsztaty - budujemy budki dla nietoperzy

23 lipca od godz. 11 dzieci i młodzież mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach "Budujemy domki dla nietoperzy". Zapisy przyjmowane są w biurze Szkoły (tel. 56 657 60 85) lub mailowo ([email protected]). Warsztaty składać się będą z trzech części: edukacyjnej, praktycznej i artystycznej.

W pierwszej uczestnicy poznają gatunki nietoperzy występujące w Polsce, zapoznają się z ich wyglądem, trybem życia i biologią. Będą poszukiwać kryjówek tych zwierząt - spenetrują budynki zwykle zamieszkane przez te ssaki, zakamarki placu zabaw, dziuple drzew oraz budki i schrony dla nietoperzy. W części praktycznej dzieci i młodzież poznają praktyczne sposoby na ochronę nietoperzy. Własnoręcznie (pracując w grupach rodzinnych) wykonywać będą budki dla nietoperzy, które zostaną zawieszone na terenie Barbarki lub w innych miejscach wybranych przez uczestników. Część artystyczna poświęcona będzie upowszechnianiu wiedzy na temat Mikołaja Kopernika. Uczestnikom przedstawiona zostanie postać i dokonania uczonego. Powstałe na zajęciach budki i schrony zostaną udekorowane podobiznami uczonego namalowanymi przy pomocy ekologicznych farb.

Warsztaty wakacyjne w Szkole Leśnej

- W okresie wakacyjnym zapraszamy grupy zorganizowane i osoby indywidualne do udziału w bezpłatnych warsztatach przyrodniczych: „Życie w stawie” oraz „Owady zapylające” - dodaje Martyna Tomczyk. - Zajęcia realizujemy na terenie Osady Leśnej Barbarka, dla grupy minimum 15-osobowej. W przypadku grup zorganizowanych, np. grup kolonijnych prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu zajęć, może to być wybrany dzień roboczy. Oferta dla osób indywidualnych to warsztaty dla dzieci w wieku 6 - 12 lat wraz z opiekunami. Najbliższe zajęcia „Owady zapylające” odbędą się 21 lipca 2023 r. w godzinach 12 - 13:30. Zaplanowaliśmy wyprawę do lasu, na leśną polanę, obserwacje przyrodnicze oraz budowanie prostych domków dla owadów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów przez biuro Szkoły Leśnej.

Muzyka na żywo

Wiadomo już, że na zakończenie wakacji 27 sierpnia zaplanowano koncert "Muzyka na żywo". Szczegóły poznamy niebawem.