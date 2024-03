Biznesowe plajty. Kolejne biznesy pod młotek komornika: Toruń, Bydgoszcz, Brodnica, Świecie

Licytacje w Toruniu i Bydgoszczy. Na sprzedaż pawilon i park maszynowy

Na 27 marca komornik w Bydgoszczy zapowiada licytację maszyn przemysłowych przy ul. Ołowianej 12. To adres firmy "Ekoplast" specjalizującej się w produkcji form wtryskowych i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Na swojej stronie internetowej firma przedstawia się jako prężnie rozwijająca się spółka z kadrą fachowców z 20-letnim stażem.

Ponieważ będzie to już drugie podejście komornika do zbycia tego majątku, ceny wywołania poszczególnych urządzeń równe są już tylko połowie ich wartości (przy pierwszej licytacji było to 2/3). I tak, dla przykładu, wartą 43 tys. zł chłodnicę wody wystawiono na sprzedaż za 23 tys. 525 zł.