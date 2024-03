Toruń. Co dalej z browarem? Hotel Hilton miał tu powstawać od 2020 roku, ale jest pat! Satoria Group nawet nie zaczęła prac

Hotel Garden Inn w Toruniu miał pierwszych gości przyjąć w 2022 roku

Miejski konserwator zabytków: pandemia się skończyła, a firma inwestuje gdzie indziej

Poza tym Satoria Group chwali się swoim ostatnim nabytkiem - to hotel Hampton by Hilton w Świnoujściu (komunikat ze stycznia br.). Jesienią ubiegłego roku natomiast donosiła, że: "Na wyspie Wolin, nad Jeziorem Warnowskim w Wisełce koło Międzyzdrojów powstaje hotel GLAR wraz z centrum konferencyjno-szkoleniowym. Zarządzanie obiektem zostało powierzone spółce VHM Hotel Management, która posiada duże doświadczenie jako operator hoteli działających pod uznanymi markami (Hampton by Hilton Gdańsk Old Town, Hampton by Hilton Olsztyn, Hampton by Hilton Białystok, Holiday Inn Dąbrowa Górnicza)". Dodajmy, że ta spółka to część grupy Satoria.