Toruń. Dług lokatorów miejskich mieszkań dobija do 29 mln zł! Jak sobie radzą z tym inne miasta?

ZGM w Toruniu co miesiąc wysyła po 300 zawiadomień do dłużników

-W stosunku do roku 2022 roku jest to przyrost zadłużenia o 4 procent - nie kryje Dorota Benz-Kostrzewska, rzeczniczka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Jak sobie radzić z tym problemem? - W ocenie ZGM najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania powstawaniu zadłużeń lokatorów zajmujących lokale gminne jest niezwłoczny kontakt z dłużnikiem, w celu wyjaśnienia sytuacji i zaproponowania odpowiedniej formy pomocy. W każdym miesiącu Biuro Windykacji ZGM wysyła około 300 powiadomień o wysokości długu, jednocześnie informując w tych pismach o formach pomocy. A są to: możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego, rozłożenie zaległości na raty lub zamiana lokalu na inny, o niższym standardzie - wylicza Dorota Benz-Kostrzewska.

Co robią urzędnicy, gdy dłużnicy na korespondencję nie reagują? -Wtedy podejmowane są odpowiednie do sytuacji działania, mające na celu skuteczne wyegzekwowanie powstałego długu, w tym m.in. wizyty pracownika terenowego oraz kierowanie spraw do sądu o wydanie stosownych orzeczeń - zaznacza rzeczniczka ZGM.

Problem jest ogólnopolski. Jak sobie z nim radzą inne miasta? Na Pomorzu, np. w Gdańsku czy Malborku, miasta wprowadziły specjalne programy pomocowe, dające możliwość umorzenia nawet 60 proc. długu. Dlaczego? Bo nie jest tajemnicą, że duża część zadłużenia jest po prostu nie do odzyskania.