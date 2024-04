Tak wygląda schron na toruńskiej Rudelce. Jaka czeka go przyszłość?

Dlaczego Rudelka była pozbawiona ochrony?

Budynki na Rudelce są cenne również z innego powodu. Chociaż są własnością prywatną, kosztowały toruńskich podatników co najmniej dwa miliony złotych. Przypomnijmy, że kilkanaście lat temu Telekomunikacja Polska grunt razem z nieruchomościami wystawiła na sprzedaż. Przetarg wygrał deweloper ze Szczecina i postanowił w tym miejscu postawić apartamentowiec. Decyzje w tej sprawie zaczęły zapadać w momencie, gdy nie było jeszcze nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rudelki, a stary już nie obowiązywał. Plany inwestora mógł zatrzymać obejmujący również pasmo wydm w okolicy ul. Bema wpis obszaru Bydgoskiego Przedmieścia do rejestru zabytków. Jednak przygotowaną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pierwszą wersję tego dokumentu oprotestował prezydent miasta, odwołując się do ministra kultury. W efekcie Rudelka została pozbawiona wszelkiej ochrony. Inwestor dostał pozwolenie na budowę, urzędnicy miejscy nie złożyli jednak broni.

Właściciele terenu pozwali miasto i czym to się skończyło?

Czy budynki i schron na Rudelce są przeznaczone do wyburzenia?

Skoro w aktualnym planie miejscowym jest mowa wyłącznie o zieleni, to co się stanie z historycznym budynkiem? Czy jest on przeznaczony do zachowania i czy można go remontować? No i co ze schronem? Czy znajduje się on na liście miejsc, w których w przypadku zagrożenia można się ukryć?