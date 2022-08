Budżet obywatelski w Toruniu. Są już wstępne listy projektów do głosowania. Ile mogą pochłonąć najdroższe przedsięwzięcia?

Ile pieniędzy jest do podziału i jakie jest zapotrzebowanie?

Gdzie autorzy projektów mogą być pewni sukcesu?

W Czerniewicach do podziału jest 248 tysięcy złotych, wartość wszystkich projektów wynosi tymczasem 318 tysięcy złotych. Na Bielawach fundusz osiedlowy wynosi 362, zapotrzebowanie przekracza 500 tysięcy złotych. Na Jakubskiem i Mokrem jest 525 tysięcy, ale żeby zaspokoić wszystkie potrzeby powinno być ponad dwa razy tyle. W Kaszczorku jest 275 do 721 tysięcy złotych. Na Podgórzu 387 do 585 tysięcy złotych. Na Rubinkowie 365 do 930 tysięcy złotych. Na Skarpie 413 tysięcy do 1 miliona 210 tysięcy złotych. Na Starówce 240 do 709 tysięcy złotych, na Stawkach 284 do 611 tysięcy złotych. Na Wrzosach 459 do 482 tysięcy złotych. Jedynym osiedlem, na którym w skarbonce jest więcej niż na liście zgłoszonych projektów, jest Rudak. Jego mieszkańcy mają do podziału 362 tysiące złotych, na wstępnej liście do głosowania znalazły się propozycje wycenione w sumie na 265 tysięcy złotych.