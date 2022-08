Toruń. Maszyna dynamoniczna, alarm antywłamaniowy i inne zdobycze cywilizacji

Ludzie to sobie potrafią skomplikować życie. W sierpniu 1902 roku „Gazeta Toruńska” opisała historię niejakiego Andrzeja Flegela, kapitalisty z Nowych Wiesiołków, który kupił od posiedziciela Emila Trojahna cielną krowę. Kapitalista z Nowych Wiesiołków – brzmi to niesamowicie, prawda? Wyjaśnijmy, że w tamtych czasach kapitalista nie musiał posiadać złotego zegarka i cylindra. Mógł mieszkać w domu krytym strzechą, do używania tytułu uprawniały go posiadane, dość nawet skromne fundusze. W tym przypadku zapewne tak właśnie było, ponieważ na Nowych Wiesiołkach, czyli w rejonie dzisiejszej ul. Św. Klemensa, nie było wtedy bogatych rezydencji.