Bukmacher: Michał Zaleski wygra w pierwszej turze, w wyborach do sejmiku KO pokona PiS

Będzie walka do końca

Pół procenta zapasu w sondażach to jednak jeszcze nie powód do świętowania. Gdyby obecnemu prezydentowi Torunia nie udało się zwyciężyć w pierwszej turze, to zapewne w drugiej zmierzyłby się z reprezentującym KO Pawłem Gulewskim, który wedle BETFAN-u otrzyma 24 procent głosów. Ma on solidną przewagę nad trzecim w rankingu Adrianem Mólem. Obecny wiceprezydent wystawiony do wyścigu przez PiS, wg wyliczeń otrzyma 8,5 procenta głosów, a czwarty Maciej Cichowicz (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) - 3,75 procenta. Reszta, czyli pięciu pozostałych kandydatów, uzbiera łącznie 10,75 procenta. Brak miejsca w czołowej czwórce to chyba największy cios dla Bartosza Szymanskiego z "Aktywnych dla Torunia" i czerwona lampka dla jego komitetu. Powodów do zadowolenia nie mają też zapewne Piotr Wielgus i jego Lewica.