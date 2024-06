Bydgoscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Podkarpacia. Odpowiedzą za nielegalny sharing

Policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej, którzy zwalczają przestępczość gospodarczą i korupcyjną, zatrzymali dwóch mieszkańców Podkarpacia, prowadzących nielegalny proceder związany z sharingiem. Podczas przeszukania zajmowanych przez nich pomieszczeń ujawnili sprzęt elektroniczny służący do tego typu działalności.

Mieszkaniec Mielca namierzony przez bydgoskich policjantów

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że 53-letni mieszkaniec Mielca (woj. podkarpackie) prowadzi nielegalny proceder związany z sharingiem, w którym mógł wykorzystywać dwie karty abonenckie zarejestrowane na mieszkańców Bydgoszczy. Proceder ten polega na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu ich osobom nieuprawnionym. Wszystko odbywa się przy użyciu urządzeń niedozwolonych i za pośrednictwem internetu. Czynność ta pozwala na odbiór kanałów telewizji satelitarnej w czasie rzeczywistym, w wyniku bezprawnego uzyskania uprawnień przysługujących klientom nadawców telewizyjnych. By potwierdzić swoje ustalenia, policjanci udali się do Mielca, gdzie mężczyzna miał prowadzić przestępczą działalność. Przeprowadzone przeszukanie w miejscu zamieszkania 53-latka potwierdziło podejrzenia policjantów - okazało się, że jeden z użytkowanych przez niego dekoderów skonfigurowany został zarówno do odbierania jak i dalszego przesyłania do innych biorców nielegalnego sygnału dwóch telewizji cyfrowych, a drugi do odbierania nielegalnego sygnału. Po jego sprawdzeniu okazało się, że proceder mógł trwać od 2018 roku. W trakcie oględzin z biegłym ustalono, że mielczanin udostępniał sygnał telewizyjny aż 12 osobom!

Kolejny sprawca przyłapany

Funkcjonariusze dotarli do kolejnej osoby, która zajmowała się sharingiem. W miejscowości pod Mielcem złożyli wizytę 43-latkowi, u którego stwierdzili prowadzenie dokładnie takiego samego procederu, najprawdopodobniej od 2018 roku, z tą różnicą, że udostępniał on sygnał telewizji cyfrowej aż 18 osobom. Policjanci zabezpieczyli do sprawy routery, dekodery z kartą abonencką, laptopy i komputery oraz telefony komórkowe.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej przedstawili obu mężczyznom zarzuty dzielenia i rozpowszechniania sygnału płatnych platform telewizyjnych innym osobom bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy, przy użyciu specjalnie przystosowanego i zaprojektowanego sprzętu teleinformatycznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za przestępstwo to grozi kara do lat 3 pozbawienia wolności. Co ważne, oprócz osoby, która udostępnia nielegalnie treści płatnej telewizji, odpowiedzialność karną ponosi również osoba, która również nielegalnie odbiera kanały.

