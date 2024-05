Bydgoscy policjanci zatrzymali sprawców rozboju. Na komendę wpłynęły specjalne podziękowania

Słowa uznania dla policjantów z Wyżyn

Mieszkaniec Bydgoszczy napisał podziękowania dla policjantów z Bydgoszczy, szczególnie z komisariatu na Wyżynach, którzy zaangażowali się w rozwiązanie sprawy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mailową wiadomość pełną uznania dla pracy policjantów pełnego uznania dla pracy policjantów otrzymał Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny. Czytamy w niej:

Podziękowanie dla bydgoskich policjantów.

Z całego serca pragnę podziękować wszystkim bydgoskim policjantom zaangażowanym 15 maja br. w szybkie i sprawne ujęcie sprawców brutalnego rozboju na mnie, przy użyciu noża. Na bydgoskich Wyżynach B-2 zostałem okradziony ze smartfonu, aparatu fotograficznego oraz gotówki, którą miałem przy sobie, idąc na pocztę zapłacić rachunki oraz z karty bankomatowej. Mając przyłożony nóż do szyi, oczywiście nie miałem innego wyjścia, jak tylko podać napastnikom numer PIN mojej karty. Wówczas jeden z napastników, trzymając przez ok. godzinę przyłożony do mnie nóż, pozostał przy mnie, a drugi w tym czasie ruszył na miasto, intensywnie korzystając z mojej karty bankowej. Dzięki wspaniałej szybkiej i sprawnej pracy policjantów (prawdziwy majstersztyk policyjnego rzemiosła), już wieczorem obaj sprawcy zostali zatrzymani wraz ze zrabowanymi pieniędzmi oraz smartfonem. Na razie jednak ze względów proceduralnych nie otrzymałem tych przedmiotów, gdyż pozostają zabezpieczone jako dowody w sprawie. Jednak za jakiś czas trafią one w moje ręce. Brawo dla bydgoskich policjantów i wyrazy uznania oraz ogromne podziękowania ode mnie!