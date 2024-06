Były ksiądz, strażnik i Madame Demon prowadzili seksbiznes BDSM. Nowe informacje z prokuratury

Prokuratura potwierdza, że stręczone w tej specyficznej agencji towarzyskiej we Włocławku kobiety były zmuszane do pracy i świadczenia seks-usług BDSM. Były również bite i gwałcone. Za całym tym interesem stali natomiast: były ksiądz diecezji włocławskiej, strażnik więzienny oraz Patrycja B. pseudonim "Madame Demon".

Sado-maso za pieniądze we Włocławku i Madame Demon jako mistrzyni ceremonii

Posesja z białym domem na przedmieściach Włocławka - to tutaj przez około trzy lata działała ta agencja. Specyficzna, bo swojej ofercie miała także usługi BDSM. To Prokuratura Okręgowa we Włocławku również potwierdza.

BDSM to skrótpochodzący od słów "krępowanie" i "dyscyplina" (ang. bondage and discipline, BD), "dominacja" i "uległość" (ang. domination and submission, DS) oraz sadyzm i masochizm (ang. sadism and masochism, SM).

Agencja prowadzona przez strażnika więziennego, byłego księdza i "Madame Demon" działała przez 3 lata na przedmieściach Włocławkach - w tej posesji z białym domem. Świadczyła także usługi sado-maso. Kobiety były tutaj zmuszane do takiej pracy, bite. Dochodziło także do gwałtów - ustalono. Seksbiznes rozbito wczesna wiosna, a teraz prokuratura kończy już śledztwo. Piotr Lampkowski/Polska Press

Według ustaleń najpierw policji, a teraz także śledczych, przynajmniej część kobiet do świadczenia takich usług była zmuszane i to bardzo brutalnie. Generalnie, prostytutki wabione były do "normalnej agencji", a dopiero potem okazywało się, czym mają zajmować się naprawdę. Te, które chciały odejść, były szantażowane (np. nagraniami ich w intymnych sytuacjach), straszone, bite. W agencji dochodziło także go gwałtów.