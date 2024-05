Toruń. Seksbiznes matki i córki. Od pół roku proces Kingi Ł. i Wandy Ł. nie może ruszyć! Co się dzieje?

Wanda Ł. i jej córka Kinga Ł. oskarżone zostały przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu o to, że przez 5 lat organizowały pracę prostytutek w Toruniu, Wrześni i Kutnie, zarabiając na tym 4,4 mln zł i piorąc potem brudne pieniądze z nierządu. Jak? Poprzez inwestowanie w mieszkania. Trzecim oskarżonym w sprawie jest Mirosław K., narzeczony młodszej z kobiet, który miał być ich pomocnikiem.

Matka i córka oskarżone od roku, ale proces w Toruniu wciąż nie może ruszyć

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Toruniu już w czerwcu 2023 roku. Start procesu wyznaczono jednak dopiero na 4 grudnia ub.r . W Barbórkę jednak sprawa nie ruszyła - zdjęto ją z wokandy. Dlaczego?

Kinga Ł., czyli młodsza z oskarżonych, dostarczyła zwolnienie chorobowe. Potwierdzone przez lekarza sądowego, jak zaznaczał sąd. -Moja klientka się pochorowała. Tak się zdarza. To rzecz incydentalna. Nie ma tu z naszej strony żadnego celowego działania obstrukcyjnego - przekonywał wtedy adwokat Daniel Kieliszek, obrońca obu oskarżonych kobiet.

Być może, do trzech razy sztuka. Sad wyznaczył trzeci termin rozpoczęcia tego procesu na czerwiec. "Nowości" będą śledziły rozwój sytuacji.

-Nie doszło do odczytania aktu oskarżenia. Powodem znów były w zględy zdrowotne oskarżonej - mówi Jarosław Szymczak, asystent rzecznika sądu.

Sąd dał czas chorej na dojście do zdrowia. Termin rozpoczęcia procesu wyznaczono na miniony poniedziałek, 20 maja. I... sprawa znów nie ruszyła!

Reklamy na Roxa.pl i dziewczyny w mieszkaniach. Tak się kręcił ten seksbiznes

Jak funkcjonował ten rodzinny seksbiznes? Działał przynajmniej od stycznia 2016 roku do lipca 2021 roku. Wtedy go rozbito. Świadczące usługi seksualne kobiety ogłaszały się (lub były ogłaszane) na portalu Roxa.pl. Klientów przyjmowały w tak zwanych "mieszkaniówkach", czyli w mieszkaniach w Toruniu, Wrześni i Kutnie. Nie były zmuszane do prostytucji - trudniły się tym z własnego wyboru. Połowę zarobionych pieniędzy oddawały szefom.