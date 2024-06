Toruń. Rodzinny seksbiznes. Proces znów nie ruszył, bo oskarżona jest w ciąży. Postępowanie w sądzie bezterminowo zawieszono

Co się wydarzyło w poniedziałek w sądzie w Toruniu? "Bezterminowo zawieszone"

Co wydarzyło się w sądzie w miniony poniedziałek? - Sędzia Zbigniew Lewczyk zdecydował o zawieszeniu postępowania, bezterminowo. Do czasu, aż nie ustaną przeszkody natury zdrowotnej dotyczące młodszej z oskarżonych - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika Sądu Okręgowego w Toruniu.

Jak nieoficjalnie dowiedziały się "Nowości", młodsza z kobiet jest w ciąży i są medyczne przeciwskazania do tego, by uczestniczyła w procesie sądowym.

Seksbiznes matki i córki w Toruniu, Wrześni i Kutnie. Kobietom grozi więzienie

Wanda Ł. i jej corka Kinga, z pomocą narzeczonego, przez kilka lat prowadziły agencje towarzyskie. Na cudzym nierządzie zarobiły 4,4 mln zł - ustalili w śledczy.

Jak funkcjonował ten rodzinny seksbiznes? Działał przynajmniej od stycznia 2016 roku do lipca 2021 roku. Wtedy go rozbito. Świadczące usługi seksualne kobiety ogłaszały się (lub były ogłaszane) na portalu Roxa.pl. Klientów przyjmowały w tak zwanych "mieszkaniówkach", czyli w mieszkaniach w Toruniu, Wrześni i Kutnie. Nie były zmuszane do prostytucji - trudniły się tym z własnego wyboru. Połowę zarobionych pieniędzy oddawały szefom.