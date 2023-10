Znane lokale na starówce na sprzedaż, w tym popularne restauracje. Ile trzeba zapłacić?

"Mistrz i Małgorzata" jest do kupienia od kilku tygodni. - Restauracja pojawiła się na kulinarnej mapie Torunia w połowie 2016 roku, od początku zyskując wierne grono gości i sympatyków. Potwierdzeniem są wysokie notowania nadawane przez jej gości w portalach TripAdvisor, Google, Facebook oraz przez ekspertów kulinarnych licznie ją odwiedzających - chwalą właściciele "Mistrza i Małgorzaty".

Toruń. Restauracja "Mistrz i Małgorzata" na sprzedaż

- Jest to wyjątkowe miejsce na mapie Torunia, które każdy wielbiciel sztuki kulinarnej (i nie tylko kulinarnej) powinien odwiedzić. Ze względu na kameralność miejsca, połączoną z wysokimi notami w ocenach gości, restauracja stała się modnym miejscem w którym wypada zarezerwować stolik - zapewniają właściciele lokalu.

Restauracja ma koncesję na sprzedaż alkoholu typu A (poniżej 4,5 proc.), B (powyżej 4,5 proc.) i C (powyżej 18 proc.).

Toruń. Restauracja "U Kucharzy" szuka chętnego

Toruń. Nadal można kupić dyskoteki: "Cubano" i "Bajka"

"Cubano Club" mieści się przy ul. Chełmińskiej 12. Dyskoteka ma powierzchnię 500 metrów kwadratowych i, jak czytamy w ogłoszeniu o jej sprzedaży, w każdy weekend odwiedza ją około 800 osób. Zdaniem właściciela to dobrze prosperujący biznes, a sam lokal nie wymaga dodatkowego wkładu finansowego. W klubie znajdują się m.in.: sala muzyczna z nagłośnieniem oraz oświetleniem, sala VIP, sala VIP z łazienką i zaplecze pod kuchnię. Od 5 lat "Cubano" organizuje w centrum miasta paradę uliczną Brasil Show Toruń.

Na kupca czekają nadal dwie dyskoteki w centrum Torunia: "Bajka" i "Cubano" Oba kluby wystawione są obecnie za 150 tysięcy złotych. To kolejna obniżka ceny, bo dyskoteki były już wystawiane za 450 i 260 tysięcy złotych.

"Bajka", która mieści się przy ul. Szerokiej jest nieco mniejsza od "Cubano" - powierzchnia to 400 metrów kwadratowych. Wyposażenie jest standardowe i zawiera salę muzyczną, salę VIP, toalety, bary, szatnię, biura, a także palarnię.

Toruń. Lokal po klubie "Muzyk" też do wynajęcia

Do wynajęcia na toruńskiej starówce jest także lokal po klubie muzycznym "Muzyk" przy ul. Rabiańskiej. 67- metrowy lokal składa się z dwóch sal i zaplecza oraz toalety. - Stan lokalu jest dobry, w tej chwili już pusty i gotowy na nowego najemcę. Do czynszu najmu należy doliczyć opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w kwocie 300 zł miesięcznie - czytamy w ogłoszeniu.

Na wyposażeniu pozostają stoliki, lodówka, kostkarka do lodu, kasa i inny sprzęt. Lokal wyposażony w instalację alarmową, monitoring oraz wentylacje mechaniczną. Miesięczny czynsz to 2500 zł.