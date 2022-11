Chcesz zrezygnować z mięsa w diecie? Ma to swoje zalety, ale i wady!

Jaki rodzaj mięsa jest najzdrowszy?

Co do zasady mięso dzieli się na białe oraz czerwone. Wbrew pozorom podział nie jest powiązany z barwą mięsa, a raczej z rodzajem tłuszczu i jego ilością. Dlatego też niektóre "ciemne" mięsa są uznawane za białe, ponieważ zawarty w nich tłuszcz jest zdrowszy i... jest jego mniej. W przypadku niektórych mięs (np. indyka i kurczaka) kluczowe jest to, aby przy jedzeniu rezygnować ze skórki. Wśród mięs białych możemy więc wymienić: kurczaka i indyka, królika, strusia oraz cielęcinę. Z kolei mięsa czerwone to: konina, kaczka, gęś, baranina, wołowina i wieprzowina.