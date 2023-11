“Chciałabym cukierki krówki”. Podopieczni DPS-ów piszą listy do św. Mikołaja

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym nikt nie chce czuć się samotny. Dlatego też w całej Polsce już od najwcześniejszych listopadowych dni rozpoczyna się wiele akcji, w których seniorzy i mieszkańcy domów społecznych mogą wysłać list do św. Mikołaja.

Każdy może zostać Świętym Mikołajem

Listy do św. Mikołaja tworzone przez seniorów i mieszkańców domów pomocy społecznej rozczulają wiele osób. Wymieniane przez nich marzenia zazwyczaj są drobne i dotyczą małych spraw, o których na co dzień zazwyczaj się nie myśli. Właśnie takie rzeczy można dostrzec w listach stworzonych przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pigży. Na stronie w portalu Facebook powstał specjalny post, dzięki któremu poinformowano o tym, co od św. Mikołaja chcieliby otrzymać mieszkańcy. ”Kochany Święty Mikołaju, kochamy Ciebie za to, że jesteś bardzo dobry. Chciałabym dostać od Ciebie serce. Amen! Chciałabym cukierki krówki” – napisała pani Jadwiga. “Drogi Mikołaju, proszę Cię o płaszcz zimowy w rozmiarze XXL, 2 pary spodni w rozmiarze 42; 2 bluzki i sukienkę w rozmiarze 42; 2 kawy MK Premium 500 g, słodycze, kosmetyki, buty w rozmiarze 40. Dziękuję. Życzę wesołych świąt” – napisała pani Kasia.

“Drogi Mikołaju, proszę Cię o 2 kawy MK Premium 500 g, telefon komórkowy z klawiaturą i małym ekranem, 2 pary spodni, 2 bluzki, słodycze dla cukrzyków, buty adidasy w rozmiarze 45, kurtkę zimową, perfumy i 2 dezodoranty. Bardzo dziękuję za prezenty i życzę wesołych świąt” – napisał pan Marek. To jednak nie wszystkie prośby skierowane do św. Mikołaja. Także inni podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Pigży wystosowali listy. Jest to kwestia otwarta. Każdy może więc dołożyć cegiełkę do wymarzonych prezentów. Wystarczy skontaktować się z Domem Pomocy Społecznej w Pigży za pomocą ich strony na Facebooku bądź z pracownikami DPS pod numerem telefonu 56 674 08 00.

Razem przeciwko samotności

Akcja Święty Mikołaj dla Seniora od 2018 roku zachęca domy pomocy społecznej i placówki opieki w całej Polsce do tego, by ich podopieczni napisali listy ze swoimi potrzebami i marzeniami, które poprzez stronę internetową www.swietymikolajdlaseniora.pl trafią do Świętych Mikołajów, czyli osób, które chcą spełnić te niewielkie marzenia. Organizatorzy akcji wiedzą, że za łzami wzruszenia nie stoi wyłącznie spełnienie drobnego marzenia, lecz przede wszystkim pokonanie samotności, która tak często dotyka osoby w podeszłym wieku bądź te z niepełnosprawnością.

Każdego roku do akcji włącza się coraz więcej miast oraz darczyńców. Do tegorocznej edycji dołączyło 8 078 darczyńców. To prawie 10 razy więcej niż w 2018 roku (872). Zgłosiły się 164 placówki z całej Polski, a obdarowanych zostało 11 558 podopiecznych. Łącznie wysłano 15 748 listów. Prezenty wciąż docierają. – Trudno wybrać list, bo wiele z nich jest przejmujących i ukrywa jakąś historię. Nie jest trudno pomóc, wystarczy chcieć. Mam nadzieję, że paczka sprawi przyjemność obdarowanemu – podzieliła się pani Alicja.

