Ceny na jarmarku świątecznym w Toruniu. Sprawdziliśmy, czy dostaniemy "paragony grozy"

Toruń, jarmark bożonarodzeniowy - jakie ceny w tym roku?

Pan Kamil z firmy Senti sprzedaje świece sojowe, zawieszki zapachowe i wosk do kominków. - Zainteresowanie jest takie samo jak w ubiegłym roku - mówi. - Cen nie nie zmieniliśmy i też nie słyszałem, żeby ktokolwiek na nie narzekał - czy na naszym stoisku czy na innych. Raczej słyszymy same pozytywne opinie o całym jarmarku.

Toruń, jarmark świąteczny - jak go oceniają odwiedzający?

Pani Anna z mężem przyjechała do Torunia ze stolicy. Na toruńskim jarmarku są pierwszy raz. - Zdecydowanie czujemy świąteczny klimat, podoba nam się - chwali kobieta. - Myślę, że 14 zł za grzane wino to nie jest drogo. Zazwyczaj wszędzie jest taniej niż w Warszawie. Tam trochę strach iść na taki jarmark, a tu ceny są przystępne.

Pani Daniela przyjechała do Torunia z Iławy. - Byłam wcześniej na jarmarku w Gdańsku, tam był większy, ale klimatem ten toruński zupełnie nie odbiega - ocenia. Rynek Staromiejski odwiedziła razem z siostrą - panią Marią, która na co dzień mieszka w Toruniu. - Jest trochę inaczej niż w ubiegłych latach, ale czuć świąteczny nastrój. Śniegu tylko brakuje - uśmiecha się torunianka.

Ceny na jarmarku, zdaniem kobiet, są do zaakceptowania. - Nie powiedziałabym, że jest bardzo drogo. Kupiłam sporo pamiątek, bo raz w roku można wydać więcej na prezenty dla bliskich - tłumaczy pani Daniela. - Jak się kupuje prezenty, to aż tak się na ceny nie patrzy. Ważne, żeby z pustymi rękoma nie wrócić - dodaje z uśmiechem pani Maria.

Organizatorzy jarmarku bożonarodzeniowego w Toruniu: "ceny są rozsądne"

- Przed startem jarmarku rozmawialiśmy z wystawcami, żeby ceny nie były przerażające. Oczywiście nie mamy na to w pełni wpływu, bo każdy sam decyduje co i za ile sprzedaje, ale wystawcy mają świadomość, że nie mogą przesadzić, bo wtedy będą mieli mniej klientów - dodaje Zawieja. - Myślę, że ceny na toruńskim jarmarku są rozsądne, zwłaszcza jeśli spojrzymy, jak to wygląda w innych miastach.

Jarmark świąteczny w Toruniu - godziny otwarcia

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do czwartku 21 grudnia. Od poniedziałku do czwartku jest czynny w godzinach od 12 do 20, w piątki od 12 do 21, w soboty od 10 do 21, a w niedziele - od 10 do 20.