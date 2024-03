Chełmno. Podpalacz samochodów Patryk P. od dekady sieje strach w mieście! Wróci za kraty po raz trzeci?

-Patryk P. ma obecnie 30 lat, jest kawalerem, zdobył zawód elektryka. Był bezrobotny. Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności poddany został jednorazowemu badaniu sądowo-psychiatryczno-psychologicznemu. Biegli stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanych czynów miał zachowaną zdolność do rozumienia ich znaczenia i do pokierowania swoim postępowaniem- przekazuje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.