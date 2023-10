Chełmża. Jedyna taka orkiestra w Polsce! Właśnie świętowała 155. urodziny

Orkiestra z Chełmży: ponad 150 lat z rodziną Kałamarskich

- Historię naszej orkiestry znam z przekazów i różnego rodzaju dokumentów - mówi Jacek Kałamarski, od wielu lat kapelmistrz zespołu i kontynuator rodzinnych tradycji jego założyciela. - Wszystko zaczęło się gdzieś w Dźwierznie, w folwarku, pod Zelgnem, gdzie się zagnieździła rodzina pra, pra, i jeszcze kilka pradziadka Franciszka. Założyli tam 5-7 osobowy zespół, prawdopodobnie było to nawet w 1865 roku. Przyjmujemy jednak, że było to rok 1868, bo w 1968 roku świętowano stulecie orkiestry.

- I tak funkcjonowała na tym terenie do około 1923 roku. Później orkiestra została przejęta przez Kombinat Cukrowniczy w Chełmży i przez 75 lat funkcjonowała w jego strukturze. To była orkiestra dęta cukrowni Chełmża. Tak było do 1998 roku, kiedy to oddzielano domy kultury od przedsiębiorstw. Orkiestra musiała założyć własną osobowość prawną, ale jeszcze przez dwa lata cukrownia wspierała jej działalność. Później kombinat sprzedano zagranicznemu inwestorowi i skończyło się sponsorowanie. Musieliśmy zacząć się utrzymywać ze środków publicznych: miasta, województwa, powiatu. Później przyjęliśmy już formalnie nazwę Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton, które prowadzi Powiatową i Miejską Orkiestrę Dętą w Chełmży. Dzisiaj funkcjonuje ona na mocy porozumienia burmistrza Chełmży i starosty toruńskiego - wyjaśnia Jacek Kałamarski.