Chór Corona Borealis z Torunia obsypany nagrodami! Śpiewają w nim prawnicy i nauczyciele

Chór z Torunia zauważony w Hiszpanii

Chór Corona Borealis, czyli Korona Północna (to niewielki gwiazdozbiór na północnej półkuli) powstał w 2021 roku. Jak mówią o sobie jego członkowie, „zaczęliśmy śpiewać razem wbrew pandemii”. Ariel Radomiński, muzyk z wykształcenia i zamiłowania, opublikował ogłoszenie na Facebooku. Zgłosiła się garstka osób, która później urosła do 18-osobowej, rozśpiewanej grupy przyjaciół. Mniej więcej pół roku po powstaniu chórzyści polecieli do Hiszpanii, gdzie podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Chóralnego "Canco Mediterrania" w Lloret de Mar obok Barcelony zostali docenieni przez jury dwoma srebrnymi i jednym brązowym dyplomem.