Kujawsko-Pomorskie. Ksiądz oskarżony o gwałcenie chłopca. "Od tej chwili jesteśmy mężem i żoną"

24 kwietnia Prokuratura Rejonowa w Chełmnie skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko Jackowi W . 46-letniego obecnie księdza oskarża o to, że seksualnie wykorzystywał chłopca w okresie od lipca 2013 roku do 2017 roku, a także znęcał się nad nim.

Teraz chełmińscy śledczy zakończyli śledztwo i zgromadzili taki materiał dowodowy, który pozwolił na skierowanie do sądu aktu oskarżenia. Za zbrodnię, bo taki charakter mają zarzucane kapłanowi przestępstwa, odpowie przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Najniższa możliwa kara to 3 lata więzienia.

Tak ksiądz Jacek W. krzywdził latami chłopca - oto ustalenia prokuratury

W lipcu 2013 roku podał chłopcu alkohol. Robił to potem częściej, nakłaniając dziecko do picia wina i piwa. Tamtego dnia zainscenizował mszę świętą i podarował chłopcu zakładany na palec różaniec. Potem wypowiedział słowa: "Od tej chwili jesteśmy mężem i żoną" i pierwszy raz seksualnie wykorzystał dziecko.

Kapłan jak potwór: z jednej strony prezenty, z drugiej bicie i upokarzanie

- Faworyzowania małoletniego, zabierania go na wspólne wycieczki, do fryzjera, kupowania telefonów komórkowych, jedzenia, okularów, odzieży i obuwia - wylicza prokurator.

Gdy chłopiec skończył 15 lat, ksiądz zaczął się nad nim znęcać psychicznie i fizycznie.- Uderzał go, wyzywał słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe, popychał, rozdarł całe ubranie oraz w jednym przypadku zmusił go do spania nago w zamkniętym pomieszczeniu, do którego ten nie miał kluczy - podaje prokurator Andrzej Kukawski.