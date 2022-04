Chris Holder wraca do Torunia. Po raz pierwszy pojedzie na Motoarenie jako rywal

Nie będzie to zupełnie pierwszy raz, gdy Holder będzie rywalem torunian - swoją karierę w polskiej lidze zaczynał w Atlasie Wrocław i wówczas zmierzył się z ówczesnym Unibaksem. Nasz zespół ścigał się jednak wtedy jeszcze na starym stadionie przy ul. Broniewskiego , a w momencie, gdy przeniósł się na Motoarenę, młody Australijczyk właśnie podpisał kontrakt w Toruniu. Wspomniany wrocławski etap kariery przyniósł mu jeden start przeciwko Unibaksowi i nie był to występ wybitny - w pięciu wyścigach 21-latek uciułał pięć punktów.

Od przenosin toruńskich żużlowców ze starego stadionu na nowy minęło już dość czasu, by wyrosło nowe pokolenie fanów, którzy nie mieli okazji obejrzeć na Broniewskiego choćby jednego meczu. I to chyba najlepiej podkreśla to, jak długo Chris Holder ścigał się w Toruniu - młodzi kibice po prostu nie pamiętają drużyny bez niego. Australijczyk zaliczył w Toruniu 14 sezonów, bez żadnych przerw, i zabrakło mu zaledwie jednego roku do wyrównania rekordu Leigh Adamsa, który w Lesznie występował przez 15 lat - to rekord polskiej ligi, jeśli chodzi o obcokrajowców.