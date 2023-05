Co się stało w Toruniu? Niezwykle wysoka liczba włamań. Publikujemy film z kradzieży na Podgórzu [WIDEO]

Gdy pan Andrzej wszedł rano do garażu, w miejscu skutera zobaczył pustą przestrzeń. Zniknęła kolekcjonerska Vespa Piaggio 125 w kolorze miętowym. Szybkie przejrzenie nagrań z monitoringu nie pozostawiło wątpliwości. O 2:58 w ogrodzie pojawili się nieproszeni goście. Jeden z nich dostał się do garażu, w którym przejrzał potencjalne łupy.

Ze złodziejami nie ma żartów

Przed dwoma miesiącami do włamania do garażu doszło pod Osiekiem. Skradziony został drogi, amerykański samochód. Złodzieje musieli być zawodowcami, bo bez trudu poradzili sobie z kodami zabezpieczającymi. Tu jednak właściciele słyszeli włamywaczy, ale obawiali się, że interwencja może się dla nich fatalnie skończyć. Powiadomiona policja pojawiła się na miejscu, gdy po złodziejach nie było już śladu.

Ukradli nawet kubki z wizerunkami kotów

Po bezpieczeństwo jedź na Podkarpacie

Czy rzeczywiście liczba kradzieży wzrasta? Niestety tak - z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 tylko liczba kradzieży w sklepach wzrosła niemal o 1/3 w stosunku do poprzedniego roku. O ile w 2021 było ich 25 tys., to rok później – aż 32,8 tys.

Liczba kradzieży z włamaniem w Polsce pozostaje mniej więcej na podobnym poziomie (ok. 70 tys.), choć zmienia się na poszczególnych obszarach. W ubiegłym roku jedna na 797 osób w regionie padła ofiarą włamania. To lokuje nas w połowie tabeli ale daleko za Podlasiem. Lubelszczyzną czy Podkarpaciem, gdzie liczba włamań jest 2-3 razy niższa.

Statystyka nie kłamie

Co ciekawe, w skali województwa, o ile pomiędzy rokiem 2021 i 2022 policja odnotowała wzrost liczby kradzieży (z 4706 do 5675), to zmniejszyła się nieco liczba włamań (z 2012 w 2021 do 1903 w 2022). W pierwszym kwartale tego roku było już 17031 kradzieży i 610 włamań.

Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: