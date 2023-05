Co z 13. emeryturą? To ostatni moment, aby sięgnąć po wypłatę tych pieniędzy

Coroczne świadczenie 13. emerytury

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Trzynasta emerytura - wymóg formalny

Tu należy wspomnieć o tym, że obowiązuje konkretny wymóg formalny, który decyduje o tym, kto może ubiegać się o świadczenie. Prawo do trzynastej emerytury przysługuje każdemu, kto ma jedno ze wcześniej wskazanych świadczeń i otrzymuje je na dzień 31 marca danego roku. Oznacza to, że jeśli ktoś 31 marca 2023 roku ma zawieszone świadczenie lub dopiero później uzyska status emeryta, nie otrzyma trzynastej emerytury.

Trzynasta emerytura - kiedy wypłata i ile wynosi?

Czy trzynasta emerytura jest opodatkowana?

Dotychczas 13. i 14. emerytura były zwolnione z konieczności uiszczenia za nie podatku. Tak było przynajmniej w 2022 roku, co miało stanowić odpowiedź na gigantyczną inflację. Jednak teraz pełne świadczenie w kwocie 1445 złotych netto otrzymają tylko osoby z najniższymi świadczeniami. Wraz ze wzrostem podstawowego świadczenia, zmaleje wysokość otrzymanej "trzynastki". To oznacza, że w niektórych przypadkach emeryci będą mieli pomniejszone dodatkowe świadczenie nawet o 190 złotych. W praktyce oznacza to, że trzynastka w stosunku do 2022 roku wzrośnie dla nich jedynie o 38 złotych.