CUK Anioły już nie stracą pierwszego miejsca. Toruńscy siatkarze znów wygrali 3:0 [zdjęcia z meczu i trybun]

Wilki to zespół z ligowej czołówki, który przyjechał do Torunia zajmując czwarte miejsce w tabeli. Mimo to spotkanie było bardzo jednostronnym widowiskiem i nie potrwało długo. Już pierwsze trzy piłki pierwszego seta pokazały, że gra toczy się pod dyktando gospodarzy. Nasi siatkarze następnie tylko powiększali przewagę i wygrali inauguracyjną partię oddając gościom zaledwie 12 punktów.

W dalszej części spotkania Wilki były nieco skuteczniejsze, ale przewaga CUK Aniołów i tak była bardzo wyraźna. Wygrane w kolejnych setach najpierw do siedemnastu, a następnie do dwudziestu pozwoliły na szybkie zakończenie spotkania.