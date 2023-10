Czy na UMK wciąż działa wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla studentów?

Cel Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna

Rosnące zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne i psychiatryczne odnotowano już w sprawozdaniu za rok poprzedni. UOWiRO wciąż dąży do tego, by udzielana pomoc była jak najczęstsza i by każdy potrzebujący mógł z niej skorzystać. Dotyczy to także bydgoskiego kampusu Collegium Medicum. Z ośrodkiem współpracują dwie psycholożki, dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca oraz mgr Barbara Lorek, do których można zgłosić się po wsparcie psychologiczne. Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są wyłącznie w formie sms-owej. Pomoc udzielana jest: