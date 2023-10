Brodnica. Zabili jeża, grając nim jak piłką. Prokuratura: włączymy się do sprawy tych nastolatków przed sądem

Szokujące wydarzenia w Brodnicy. "Kopali jeżem jak piłką, aż go uśmiercili"

Policjanci skojarzyli nastolatków również z innego nagrania z monitoringu. Kilka dni wcześniej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy dwaj nieznani wtedy jeszcze funkcjonariuszom chłopcy podpalili przenośną toaletę zewnętrzną.

- Mundurowi wytypowali do obu tych czynów dwóch 14-latków z Brodnicy. Obaj zostali wezwani z opiekunami prawnymi do komendy, gdzie w ich obecności złożyli wyjaśnienia. Zgromadzone przez policjantów materiały dowodowe tych spraw trafią teraz do sądu dla nieletnich. To tam obaj nastolatkowie tłumaczyć się będą z tych godnych potępienia zachowań - przekazała KPP w Brodnicy.