Czytelnicy alarmują: Na toruńskim Dworcu Głównym bezdomni zakłócają spokój!

Zajmują miejsce w poczekalni nawet po kilka godzin dziennie, co nie odpowiada sporej części podróżnych z tego względu, że zaczepiają, podchodzą, a nawet i prowokują.

– Podróżuję pociągiem codziennie, ponieważ dojeżdżam do pracy do Włocławka. Czasami czekam na pociąg czy autobus do centrum Torunia dość długo. Poczekalnia na Dworcu Głównym jest naprawdę dobrze urządzona, ale ma jeden problem, pojawiają się w niej bezdomni – opowiada pani Maja, która zgłosiła się do nas z problemem. – Rozumiem, że szukają schronienia, ciepłego miejsca, ale porażające jest to, że zaczepiają. Nie zapomnę sytuacji, gdy siedząc w poczekalni z córką, podszedł do nas jeden pan, rozpiął kurtkę, pokazał nagi brzuch i pijackim tonem poprosił o 10 złotych, bo jest głodny!