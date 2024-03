Nieruchome ruchome schody na Dworcu Głównym w Toruniu! Częściej nie działają, niż działają – żalą się mieszkańcy

Nieruchome ruchome schody

Ruchome schody na Dworcu Głównym w Toruniu znowu stoją! Awarii uległy zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. To spore utrudnienie dla podróżujących, zwłaszcza dla tych z ciężkim bagażem. Problem ten widoczny jest od lat, ale nie zawsze winna jest temu usterka urządzenia. Zdarzało się już, że to przez dewastację schody były wyłączone z użytkowania, by nie stwarzać zagrożenia dla osób z nich korzystających. Jak jest tym razem? O głos spytaliśmy Adama Olendra, zarządcę Dworca Głównego ze spółki „Urbitor”.