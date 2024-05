Darmowa komunikacja dla studentów podczas Piernikaliów w Toruniu. Dodatkowa tramwajowa linia nocna

– W czasie trwania Piernikaliów organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika studenci uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. Uprawnienie przysługuje od piątku od godz. 8:00 do niedzieli do godz. 6:00 na podstawie legitymacji studenckiej – informuje Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.