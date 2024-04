Piernikalia 2024. Kolejni artyści ogłoszeni! To jednak nie wszystkie atrakcje, które przygotowano

Do tegorocznych Piernikaliów został nieco ponad miesiąc. Samorząd Studencki UMK wciąż pilnie pracuje, by zapewnić studentom i wszystkim spragnionym zabawy jak najwięcej najlepszych wrażeń. Co znajduje się w harmonogramie wydarzeń?

Samorząd UMK odsłania karty

W tym roku Piernikalia odbywać się będą od 7 do 11 maja. Motywem przewodnim są bajki. Na plakatach i grafikach promujących znaleźć można nawiązania np. do „Alicji z Krainy Czarów” czy „Harry’ego Pottera”. Daje to sporą możliwość studentom, którzy tradycyjnie przebiorą się za różne postacie i przejdą się nie tylko w piernikaliowym pochodzie, ale wyjdą na ulice miasta, by zebrać kilka groszy na zabawę. Samorząd Studencki UMK stopniowo ogłasza nowych artystów i nowe atrakcje, które znajdą się w harmonogramie wydarzeń. Nie wszystko zostało jeszcze ogłoszone. Studenci czekają na kolejne informacje, a członkowie Samorządu wciąż pracują, by dopełnić wszelkie formalności i – przede wszystkim – spełnić wymagania każdego.

– Pracy jest sporo. Wciąż dużo się dzieje, ale powoli odsłaniamy wszystkie karty. Nie ogłosiliśmy jeszcze wszystkich artystów. Podobnie jest z wydarzeniami towarzyszącymi – opowiada Marta Kuta, przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK. – O wszystkim informujemy w naszych mediach społecznościowych.

Kogo na pewno zobaczymy na toruńskich Piernikaliach?

Koncerty odbędą się w piątek, 10 maja oraz w sobotę, 11 maja. W pierwszy dzień koncertów wystąpi polska wokalistka Lanberry oraz kapela studencka. Na sobotę natomiast zapowiedziano na razie zespoły Happysad, Łydka Grubasa oraz Luxtorpeda. W sobotę także pojawi się jedna ze studenckich kapel. W najbliższym czasie pojawią się kolejni wykonawcy. Na tę informację czeka sporo studentów.

Wraz z kolejnymi informacjami o gwiazdach tegorocznych Piernikaliów i głosów krytyki wśród społeczności studenckiej zaczęło ubywać. Do każdego następnego artysty podchodzą bardziej optymistycznie. Wiele wskazuje więc na to, że majowe studenckie święto spełni oczekiwania większości. Ponadto bilety jednodniowe oraz karnety w pierwszej puli zostały już wyprzedane. Ich koszt w puli drugiej to:

