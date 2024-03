Juwenalia na UMK w tym roku płatne. Znamy pierwsze gwiazdy!

Święto studentów już w maju

Samorząd Studencki UMK, który odpowiada za organizację toruńskich Piernikaliów, pod koniec lutego ogłosił motyw przewodni tegorocznego święta studentów. Bajkowe Piernikalia – pod taką nazwą wydarzenie znaleźć możemy w mediach społecznościowych. Studenci i studentki przyjęli to bardzo pozytywnie. Wielu z nich już teraz zaczyna się głowić nad tym, jak wpisać się w bajkową aurę. Zwłaszcza że motyw ten jest bardzo szeroki i daje pole do popisu choćby w wyborze strojów na otwierający wydarzenie, tradycyjny już pochód.

– Ubierzcie swoje najpiękniejsze stroje, które przeniosą Was do krainy marzeń – czy to jako książę z magicznego zamku, czy też jako odważna księżniczka z wieży, każdy znajdzie tu swoje miejsce! – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Organizatorzy już teraz zapowiadają to, co znane i lubiane – śniadanie na trawie, dużo tematycznych wydarzeń nie tylko na terenie kampusu, mecz w błocie i oczywiście koncerty… Dwie pierwsze gwiazdy, które wystąpią na piernikaliowej scenie już ogłoszono. Jest to Lanberry, polska wokalistka popowa, oraz Luxtorpeda, zespół muzyczny grający szeroko pojętego rocka. Kolejni artyści niedługo mają zostać ogłoszeni. I właśnie przy okazji koncertów pojawia się pierwsze oburzenie wśród społeczności studenckiej, ponieważ wstęp na tegoroczną strefę koncertową będzie płatny. Sprzedaż biletów już ruszyła, a nie do końca wiadomo, kto wystąpi.