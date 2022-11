Dewastowanie zieleni w Toruniu? Oto odpowiedź autora na polemikę MZK

Dzięki temu pisaniu i gadaniu - mojemu i wielu innych osób, które przed upałem czy smogiem nie chcą lub nie mogą uciec do domu pod miastem, udało się to i owo osiągnąć. Zielona konstytucja to także nasz sukces, zatem to, że domagamy się jej przestrzegania, nie powinno nikogo dziwić. Podobnie jak to, że oburza nas bądź zastanawia to, że dokument czeka już niemal piętnaście miesięcy (podkreślę - piętnaście) na uzupełniające go ważne rozporządzenie prezydenta miasta.