Polemika. Czy zieleń na placach budów prowadzonych przez MZK jest odpowiednio chroniona?

Nawiązując do publikacji „Niszczenie zieleni trwa. Co z zieloną konstytucją?” (Nowości, 24.10.2022 r.) wyjaśniam, że Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. przy realizacji wszystkich zadań inwestycyjno-modernizacyjnych dokłada starań mających na celu maksymalną możliwą ochronę zieleni. Kwestie zabezpieczania drzew i innych roślin bytujących na terenach inwestycji poruszane są podczas licznych spotkań z wykonawcami. Firmy wykonawcze są przez MZK zobligowane do przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przyrody, a jeśli dochodzi do zaniedbań, na podmioty odpowiedzialne nakładane są kary finansowe. Jednak nie zawsze to, co może wydawać się zaniedbaniem, jest nim w rzeczywistości.