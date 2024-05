Dlaczego w Toruniu dominuje wysoka, nieskoszona trawa? Ekspert wyjaśnia

Czy to wynik zaniedbania? W Wydziale Środowiska i Ekologii zaprzeczają.

- To kwestia wiedzy i sztuki ogrodniczej, na której nie wszyscy muszą się znać - wyjaśnia Tomasz Kozłowski, kierownik referatu utrzymania zieleni. - Generalnie kosimy na bieżąco, ale trzeba wiedzieć gdzie i jak. Obecnie nie spieszymy się, bo jest sucho. Gdybyśmy skosili trawę, to by ją wypaliło słońce. Oczywiście są miejsca, w których trzeba to robić na bieżąco, bez względu na pogodę. Na przykład w pasie odgraniczającym jezdnię od chodnika. Gdybyśmy tam nie kosili trawy byłoby niebezpieczeństwo, że nagle na ulicę wyskoczy kot lub pies, a nawet małe dziecko i dojdzie do nieprzewidzianej sytuacji lub nawet tragedii.